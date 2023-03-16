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Fenerbahçe'yi 5 Liralık çakmak milyon dolarlık servetten etti. Besim Güçtenkorkmaz açıkladı

Fenerbahçe, Sevilla'yi eleyip çeyrek finale çıksa hem prestij, hem moral  hem de para kazanacak değil mi?

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 23:50
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Kadıköy'deki milyon dolarlık çakmak

Fenerbahçe'yi 5 Liralık çakmak milyon dolarlık servetten etti. Besim Güçtenkorkmaz açıkladı
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Hepsi, 5 liralık bir çakmak ve onu atan ahmak ile heba edildi.
İlk yarıda vasati geçemeyen ama penaltı golü ile soyunma odasına önde giden Fenerbahçe, ikinci yarıya çok hızlı bir giriş yaptı.
Sağlı solu ataklar, gelmekte olan golün habercisiydi. Sevilla defansı bunalmış, nefes nefese kalmıştı. Futbolda mola olsa, Sevilla antrenörü bu hakkını çekinmeden o dakikalarda kullanırdı.
Bir ahmak o sırada sahaya bir çakmak attı. O çakmak, maçın kaderini belirledi. Oyun 5 dakikadan fazla durdu. Sevilla, bir dakika nefes almak için çırpınırken, 5 dakikalık çakmak molasında kendine geldi. Yiyeceği yolu yemedi. Eleneceği maçta elenmedi.  Çakmağı atan geri zekalıya duacı oldu. Kalecileri yerde ekstra yatarak, göklerden gelen molayı iyice uzattı..
Derler ya, körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Beş kuruşluk bir çakmağa yarı final turu ve milyon dolarlık tur geliri gitti.  
Takımını nasıl destekleyeceğini bilemeyen 3-5 ahmak, maçın sonucuna bire bir etki etti. Turu rakibe verdi. Sahaya atılan o çakmak Fenerbahçe'yi, Fenerbahcelileri yaktı.

Besim Güçtenkorkmaz / YENİÇAĞ

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