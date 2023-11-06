Tuzlaspor'dan olay açıklama: Ali Koç'a, 'fırıldak' dediler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; geçtiğimiz pazar günü yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında; gazeteci Murat Ağırel'in, Tuzlaspor ile ilgili iddialarını gündeme getirmişti. Başkan Koç; TFF'nin kara para alama ve illegal bahis iddiaları üzerine harekete geçmesi çağrısı yapmıştı.

Bu açıklamalara Tuzlaspor cephesinden sert karşılık geldi. "Fırıldak Ali" başlığı ile yapılan açıklamada; Fenerbahçe'nin, Laime Diack transferine yönelik iddialar gündeme getirildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'nin başkanı Olgun Peker'e transfer parası aktardığı da öne sürüldü.



Tuzlaspor'un çok sert ifadeler içeren açıklaması:

'KARALAMALARA DESTEK VERDİ'

"Fenerbahçe'de Başkanlık görevini ifa eden Ali Koç, 05.11.2023 tarihinde Kulübümüz aleyhine yapılan hukuki dayanaktan yoksun karalamalara destek vermiştir. Önemle belirtmek isteriz ki, daha önce yapmış olduğumuz basın açıklamasında Halk TV'de Murat Ağırel'in Passolig hakkındaki bilgisizliği nedeniyle bu talihsiz açıklamalara yer verdiğini belirtmiştik.



'HEPSİ PASSOLİG KAYITLARINDA VAR'

Fenerbahçe Başkanı tarafından bu mesnetsiz karalamalara destek verilmesini hayretle karşılamaktayız. Ali Koç tarafından her ne kadar bu konunun TFF tarafından dikkate alınmadığını belirtmişse de, Kulübümüz aleyhine kesin nitelikte belge ve bilgi olmaksızın açıklama yapılamayacağı hukukumuzun temel ilkeleri kapsamında her türlü izahtan varestedir. Kaldı ki, yapılan karalamaların aksinin ispatı mümkün olup Passolig kayıtlarında mevcuttur. Bu nedenle gerekli araştırmaların yapılması için görevlileri göreve davet etmiştik.



'LAMİNE DİACK TRANSFERİ İNCELENMELİ'

Aynı tutumu Fenerbahçe tarafından Lamine Diack transferi hakkında da beklemekteyiz. Nitekim söz konusu futbolcu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulübümüz Başkanını aramak suretiyle "Başkanım bırak oyuncuyu alalım, biz bu oyuncuyu oynatacağız, sonrasında sonraki satıştan payını ben size ödeyeceğim" demesi üzerine cüzi bir transfer bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fakat ne var ki Fenerbahçe, oyuncuyu tek bir antrenmana dahi sokmaksızın ardışık transfer ile birkaç gün İçerisinde Ankaragücü'ne transfer etmiştir. Futbolcunun ardışık bu iki transferinin FIFA ve TFF tarafından yasaklanan ve sonucu transfer yasağı cezasına kadar uzanabilen bir "köprü transfer" olduğu ve ardışık bu transferden dolayı TFF tarafından Fenerbahçe'ye disiplin cezası uygulanması gerektiği hususu her türlü izahtan vareste olup, asıl incelenmesi gereken husus budur!



'GÜNDEM DEĞİŞTİRME MAKSATLI'

Trabzonspor mağlubiyetinin gündemini değiştirmek maksatlı, Kulübümüz aleyhine asılsız karalamalara dahil olan Fenerbahçe'nin öncelikli olarak kendi yaptığı talimata aykırılıklar ve disiplin ihlalleri ile ilgilenmesi gerekmektedir. Her fırsatta TFF'nin kendisine karşı olduğunu iddia eden Ali Koç'un TFF'nin Fenerbahçe menfaatine hiç hareket etmiyormuş gibi kamuoyunda karşı yapmış olduğu algı fırıldaklıktan başka bir şey değildir.



ALİ KOÇ'A YÖNELİK SORULAR

- Asıl araştırılması gereken ve cevaplarının verilmesi gereken sorular şunlardır: Lamine Diack'ı henüz transfer etmeden Ankaragücü ile kapalı kapılar ardında transferi hususunda anlaştın mı Fırıldak Ali?

- Bu transferden elde ettiğin 450.000 Avro geliri Fenerbahçe'nin kasasına mı yoksa beraber işler tuttuğun ve kirvesi olduğun Olgun Peker'e mi aktardın Fırıldak Ali?

- Oyuncunun Nantes Kulübüne 2.4 milyon Avro bedelli transferinden elde ettiğin pay ile Olgun Peker'le beraber Belçika'da hangi kulübü satın aldınız Fırıldak Ali?

- Olgun Peker'in sahibi olduğu Skupi kulübü ile ne bağlantın var, kirvenle oralarda ne işler yapıyorsun Fırıldak Ali?

- Senden yaşça büyük, Fenerbahçe'ye sayısız katkıları olan 84 yaşındaki Sn. Ogün Altıparmak' a söylediğin sözler saygısızlık değil midir Fırıldak Ali?

SORUŞTURMA AÇILMAMASINA RAĞMEN...

Bilindiği üzere TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın Mükerrer 11. Maddesine göre aynı futbolcunun iki ardışık transferinin 16 haftalık bir süre içinde gerçekleşmesi durumunda, bu iki transferde yer alan tarafların bir Köprü Transfer işleminde yer almış olduğu kabul edilir ve ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. Bu hususta TFF tarafından Fenerbahçe aleyhine herhangi bir disiplin soruşturması açılmamasına karşın, devamlı surette TFF'nin Fenerbahçe aleyhine hareket ettiği algısı yaratman fırıldaklık değil midir Fırıldak Ali?

Bu hususa dair elimizdeki resmi belgeleri yakında kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz. Kamuoyuna saygılarımızla."