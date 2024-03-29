Ali Koç'un iftarında şaşırtan gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'un iftarında şaşırtan gelişme
Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararına Ali Koç'un verdiği iftar yemeğinde karşı seslerin yükselmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylar neticesinde ligden çekilme ihtimalini değerlendirmek üzere 2 Nisan Salı günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul için hazırlıklarını sürdürüyor.

Koç, bu konuda kulübün önde gelen isimleriyle görüşmeler yaparken, geçmiş dönemlerde yöneticilik yapmış isimlerle de iftar yemeğinde bir araya geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen yemeğe, kulübün tanınmış simalarının da aralarında olduğu 90'dan fazla eski yönetici katıldı.

Gece yarısına kadar devam eden toplantıda, birçok katılımcı kürsüye çıkarak ligden çekilme teklifi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

KARARA KARŞI

Abdullah Kiğılı, Ali Koç'a desteklerini ifade etti fakat ligden çekilme fikrine karşı çıktı.

Kiğılı'nın, camianın sakin ve ölçülü davranması gerektiğini vurgulayarak, "Ligden çekilme düşüncesini unutun. Trabzonspor'a karşı bir tepki göstermemiz gerekiyor, ancak bu tepkinin ölçülü olması şart. Ligden çekilmenin birçok olumsuz sonucu olabilir. Çekilseniz bile federasyon, hakemler ve PFDK aynı kalacak" dediği öğrenildi.

Ayrıca, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı bir araya getirme konusunda aktif rol alacağını belirterek, "İki önemli figürü birleştirmek bizim için kritik bir görev. Kendimi bu süreçte birleştirici bir rolde görüyorum" şeklinde konuştu.

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