Fatih Altaylı Fenerbahçe'nin yaptığı anlaşmaları açıkladı. Ligden çekilme ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Trabzonspor derbisinde yaşanan olaylar sonrası ligden çekilmeyi gözden geçirecek olan Fenerbahçe 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidecek.

Ligden çekilme önerisini üyelerin oylarına sürecek olan sarı-lacivertlilerde ne karar çıkacağı bilinmezken Fatih Altaylı'dan bomba bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin ligden çekilemeyeceğini iddia eden Fatih Atlaylı Youtube kanalında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’nin tüm borçlu kulüpler gibi bankalar ile yaptığı bir anlaşma ve 2023 yılı itibarıyla 11 milyar lirayı aşkın borcu var.

Kulüp bu borcu yapılandırdı ve 9 yılda ödeyecek.

Bunun dışında transferler dolasıyla başka kulüplerle yaptığı anlaşmalar ve transfer taksit ödemeleri var.

Futbolcularla yaptığı anlaşmalar ve taahhütler var. Sponsorları ile yaptığı anlaşmalar ve verdiği sözler, taahhütler var.

Ve Fenerbahçe ligden çekilecek, öyle mi!

Buna inanmak, tartışmak bile abesle iştigaldir.

Bu kararı alanlar, tüm borç ve taahhütleri ödeyeceklerse ve borsadaki küçük yatırımcıların hisselerini de satın alacaklarsa elbette olabilir.

Yoksa komedidir"