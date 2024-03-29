Fenerbahçe'nin çekilme kararını Şenes Erzik açıkladı

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'nin çekilme kararını Şenes Erzik açıkladı
Trabzon'daki skandalın gözler Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da alacağı kararlara çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Onursal Başkanı olan Şenes Erzik, Milliyet Gazetesi muhabiri Cemal Ersen ile yaptığı röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Erzik, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline de değinerek bu konudaki söylentileri yalanladı.

ERZİK'TEN NET YANIT

"Ligden çekilme söz konusu değil" dedi.

Şenes Erzik Fenerbahçe'nin iftar yemeğindeki izlenimlerini aktardı.

İŞTE ERZİK'İN SÖZLERİ:

Ali Koç'un düzenlediği iftar yemeğine katıldım ve oradaki izlenimlerimi paylaşmak istiyorum.

2 Nisan'daki genel kurula katılımın yoğun olacağını ve gerekli desteğin sağlanacağını düşünüyorum.

Konuşmacıların tümü başkana desteklerini ifade etti.

Ancak ligden çekilme kararı alınmasını kimse istemiyor.

Zaten alınmaması gereken bir karar da bu.

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