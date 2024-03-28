Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi belli oldu

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi belli oldu
Sultanlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesi ile birlikte play-off eşleşmeleri netleşti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri belli oldu.

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Ligde oynanan erteleme maçlarının ardından normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, play-off yarı finalinde ligde dördüncü sırada bulunan Türk Hava Yolları ile eşleşti.

Üçüncü sırada kalan Eczacıbaşı Dynavit ise sezonu ikinci tamamlayan VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

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İki galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı yarı final müsabakaları 1 Nisan Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

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