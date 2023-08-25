Ali Sabancı eşi Vuslat Doğan Sabancı ile Yunanistan’da kaza geçirmesinin ardından sağlık durumu merak ediliyor. Son olarak entübe edilen Ali Sabancı’ya dair detaylar araştırılıyor. Peki, Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'ın Leros adası açıklarında kaza geçirdi.

Tatil için Yunanistan’a giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Leros Hastanesi’ne kaldırıldı.

ALİ SABANCI KİMDİR?

Pegasus Havayollarının sahibi Ali Sabancı, 1969 yılında Adana'da dünyaya geldi. Türkiye'nin en köklü ailelerinden olan Sabancı ailesinin üçüncü kuşak üyesi olan Ali Sabancı'nın babasının adı da Şevket Sabancı. Ali Sabancı'nın eşi ise Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı.

Ali Sabancı, 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts Üniversitesi'nde ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı.

Ali Sabancı Morgan Stanley & Co. Inc. şirketinde finansal analizci olarak 2 yıl çalıştı. 1993 yılında New York'taki Columbia Business School'a başvurdu ve 1995 yılında uluslararası finans üzerine yüksek lisansını tamamladı. Ali Sabancı Türkiye'ye döndüğünde, aile şirketi olan Akbank'ta çalışmaya başladı.

Ali Sabancı 1997'de Sabancı Holding'de yeni projeler bölümünün başına geçti ve Haziran 2001 tarihinde Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'na getirildi.

Ali Sabancı Sakıp Sabancı'nın vefatından kısa bir süre önce Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrıldı ve bunu takiben; babası ve ablası ile beraber kurdukları Esas Holding'e katıldı.

Ali Sabancı Pegasus Havayolları, Desas (ticari araç kiralama) Esaslı Gıda (gıda) ve Gıdaser Gıda (Bonservis) şirketlerinin başkanı ve grubun bazı benzer şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.

Ali Sabancı Mayıs 2013 tarihinde Gediz Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir.

Galatasaray spor kulübü Üyesidir.

Ali Sabancı üniversite yıllarından tanıdığı, Aydın Doğan'ın kızı ve eski Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları vardır.