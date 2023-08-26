Ali ve Vuslat Sabancı’nın Yunan Adası'ndaki bot kazasını görgü tanıkları anlattı. Botun altında baygındılar

Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Oksijen’de yer alan habere göre, çiftin yakınları ve kazadan sonra ilk müdahaleyi yapan tanıklar, kazanın nasıl gerçekleştiğini aktardı. Tanıklar, çiftin botun altında kaldığını, suyun içinde kaldığını ifade etti.

BOTU ALİ SABANCI KULLANIYORDU

Sabancı çifti, oğulları Emre ve Kaan ile birlikte sürat botuyla Lipsi Adası kıyısına doğu yol alıyorlardı. Bir restoranda rezervasyonları vardı. Yanlarında kaptanları da bulunuyordu ama botu Ali Sabancı kullanıyordu.

Çocuklar ve Kaptan botun arkasında oturuyordu. Kayalıkları ilk fark eden kaptan oldu. Önce çocukları denize attı sonra kendi atladı. Saniyeler sonra bot kayalıklara çarpıp ters döndü.

VUSLAT VE ALİ SABANCI BOTUN ALTINDA KALDI, ÇOCUKLARI KURTARDI

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı botun altında, suyun içinde kalmışlardı. Çocuklar annelerini, Kaptan ise Ali Sabancı’yı su üstüne çıkarttı. Kaptan yaralı olan Vuslat Doğan ve Ali Sabancı’nın kendilerinde olmadığını gördü. Hemen nabızlarını kontrol etti, hayatta olduklarını anladı.

Botun kayalara çarpmasıyla çıkan çatırtı gecelemek için koya demirleyen teknelerden duyuldu. Aralarında ABC Holding’in sahibi Adanalı iş insanı Mehmet Başer’in de teknesi olmak üzere 4 veya 5 teknenin botları kazazedelere yardımcı olmak için olay yerine geldi. Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinden yardım istendi. Çift denizden çıkartılarak, hızlı bir tekneyle Leros Adasına götürüldü.

ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN SABANCININ DURUMU NEDİR?

Leros’ta Ali Sabancı’ya altı saat süren bir operasyon yapıldı, hasar gören dalağı alındı. Çarpmanın etkisiyle açılan bazı damarlarına müdahale edildi. Vuslat Doğan Sabancı’ya da gerekli olan acil müdahale yapıldı. Ali Sabancı Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ne getirildiğinde aort damarında yırtılma olduğu tespit edildi. Acilen ameliyata alındı. Gereken müdahale yapılarak hayati tehlikenin önüne geçildi. Ali Sabancı akşam saatlerinde batındaki bir iç kanama nedeniyle tekrar ameliyat edilecek. Vuslat Doğan Sabancı’nın yüzünde kırıklar var. Onun da bu akşam plastik cerrahlar tarafından ameliyata alınması bekleniyor.