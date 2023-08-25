Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros adası açıklarında kaza geçirdi. Botla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın son durumu merak ediliyor. Peki, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan’da kaza geçirdi. Teknelerinde bulunduğu sırada kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?

ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN SABANCI KAZA MI GEÇİRDİ?

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'ın Leros adası açıklarında kaza geçirdi.

Tatil için Yunanistan’a giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Leros Hastanesi’ne kaldırıldı.

ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN SABANCI SAĞLIK DURUMU

Entübe edilen Ali Sabancı’nın durumunun ağır olduğu, eşinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Zodyak botun camlarının kırıldığı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın yüzünün yara aldığı belirtildi.

Hızla Bodrum’a getirilen Ali Sabancı’nın İstanbul’da özel bir hastaneye nakledildiği Vuslat Doğan Sabancı’nın da bugün yine aynı hastaneye nakledileceği öğrenildi.

Esas Holding’den deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.” ifadeleri yer aldı.

Doğan Holding de benzer bir açıklama yaptı: “Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.”

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