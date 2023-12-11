Ali Sunal babası için açılan telif davası hakkında konuştu

Ali Sunal, babası Kemal Sunal için açtıkları ‘telif hakkı’ davasıyla ilgili açıklama yaptı. Sunal, “Nasıl futbolda Bosman kanunu varsa bu da Kemal Sunal kanunu olarak anılsın istiyorum” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Sunal babası için açılan telif davası hakkında konuştu

Oyuncu Ali Sunal, babası Kemal Sunal ve sunuculuğunu üstlendiği Güldür Güldür Show hakkında açıklamalarda bulundu.

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'Güldür Güldür Show'un babası Kemal Sunal sayesinde ortaya çıktığını anlatan Sunal, "Kemal Bey'in bana öğrettiği en önemli derslerden biri, 'Takdiri daima seyirciye bırakıp sürekli onlardan öğrenmek' demesiydi. 'Güldür Güldür Show'da bu bakış açısıyla doğdu' dedi.

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"FUTBOLDA KANUN VARSA BU DA KEMAL SUNAL KANUNU"

Kemal Sunal için açılan 'telif hakkı' davası hakkında konuşan sanatçı, "Kemal Sunal filmlerinde, babamın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Kazanılmış davalar var ama devam ediyor. Nasıl futbolda Bosman kanunu varsa bu da Kemal Sunal kanunu olarak anılsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

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