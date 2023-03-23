Ali Sunal: Rüyalarımı gerçeğe dönüştüren nazlı yarim seni çok seviyorum

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade, evliliklerinin 5'inci yılını kutladı. 2018'de dünyaevine giren mutlu çiftin, Narin (3) ve Nil (1.5) adında iki kızı bulunuyor.

"NİCE 5 YILLARA"

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan 45 yaşındaki oyuncu, kalp emojisiyle birlikte "Nice 5 yıllara rüyalarımı gerçeğe dönüştüren Nazlı yarim. Seni çok seviyorum. 23.03.2018" notunu düştü.

"ŞANSIM, HUZUMRUM, MUTLULUĞUM"

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade, geçtiğimiz yıl evlilik yıl dönümleri için baş başa Paris'e gitmişti. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten ünlü oyuncu, eşine duygularını, "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Benim ailem, şansım, mutluluğum, huzurum, sevgilim, güzel karım" sözleriyle dile getirmişti.