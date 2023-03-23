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Ali Sunal: Rüyalarımı gerçeğe dönüştüren nazlı yarim seni çok seviyorum

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift, evliliklerinde 5'inci yılı geride bıraktı

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:27
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Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evliliklerinin 5'inci yılını kutladı.

Ali Sunal: Rüyalarımı gerçeğe dönüştüren nazlı yarim seni çok seviyorum
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Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade, evliliklerinin 5'inci yılını kutladı. 2018'de dünyaevine giren mutlu çiftin, Narin (3) ve Nil (1.5) adında iki kızı bulunuyor.

"NİCE 5 YILLARA"

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan 45 yaşındaki oyuncu, kalp emojisiyle birlikte "Nice 5 yıllara rüyalarımı gerçeğe dönüştüren Nazlı yarim. Seni çok seviyorum. 23.03.2018" notunu düştü.

"ŞANSIM, HUZUMRUM, MUTLULUĞUM"

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade, geçtiğimiz yıl evlilik yıl dönümleri için baş başa Paris'e gitmişti. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten ünlü oyuncu, eşine duygularını, "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Benim ailem, şansım, mutluluğum, huzurum, sevgilim, güzel karım" sözleriyle dile getirmişti.

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