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  • Show TV'ye 'Güldür Güldür'cezası. Ali Sunal deprem sonrası sorumluların istifa etmemesini eleştirmişti

Show TV'ye 'Güldür Güldür'cezası. Ali Sunal deprem sonrası sorumluların istifa etmemesini eleştirmişti

RTÜK'in CHP üyesi depremde kimsenin istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal'ın Güldür Gülgür programına ceza verilemeyince, kanalda yayınlanan bir dizideki kadına şiddet görüntülerine ceza verildiğini iddia etti

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:59
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Ali Sunal deprem sonra istifa olmamasını eleştirmişti. Show TV'ye 'Güldür Güldür'cezası

Show TV'ye 'Güldür Güldür'cezası. Ali Sunal deprem sonrası sorumluların istifa etmemesini eleştirmişti
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RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı'dan ilginç paylaşım. Taşcı, Güldür Güldür Show'da deprem sonrası kimsenin istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal'ın programına ceza verilemeyince, bir dizideki kadına şiddet sahnesi için yüzde 5 para ve 5 kez de program durdurma cezası verildiğini öne sürdü. İşte İlhan Taşcı'nın paylaşım:

"RTÜK, sorumluların deprem sonrası istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal’ın sunucusu olduğu Güldür Güldür’e ceza veremeyince programın yayıncısı Show TV’ye bir dizideki kadına şiddetten % 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi. Oysa TRT’de kadına şiddetin alası var…"

 

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