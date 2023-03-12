Akşener'den ‘Ali Sunal’ paylaşımı: Bu düzen vaktini çoktan tamamladı

Güldür Güldür Show'da sahneye çıkan tiyatrocu Ali Sunal, Kahramanmaraş depremlerinde yaşananlara ilişkin konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

"Çürük binalara imar affı vermek, böyle bir zamanda çadır satmak, bir kişinin bile sorumluluk hissedip istifa etmemesi normal mi?" diye soran Sunal, "Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak" diye konuştu.

AKŞENER'DEN DESTEK: BU DÜZEN VAKTİNİ ÇOKTAN TAMAMLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sunal'ın konuşmasına sosyal medya hesabından destek verdi.

Akşener, Sunal’ın konuştuğu anlara dair bir paylaşımı alıntılayarak şunları söyledi:

“Ne yazık ki çok haklı bir konuşma… Ancak beceriksizliği, bilgisizliği ve liyakatsizliği bize “normal-miş” gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı. Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti… İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz…"