Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...

Güldür Güldür Showkomedi programının sunucusu tiyatrocu Ali Sunal, merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerin ardından yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcıların ikiye bölündüğü videoya tiyatrocu İlyas Salman'dan destek geldi.

"SENİ SEVDİM SÜT OĞLAN, BABANI DA SEVERDİM"

Ali Sunal'ın depremle ilgili konuştuğu videoyu Twitter hesabından yayınlayan İlyas Salman, Kemal Sunal'ın Süt Oğlan filmine atıfta bulundu. Sözlerinden dolayı Ali Sunal'a destek veren Salman "Seni sevdim süt oğlan, babanı da severdim" ifadelerini kullandı.

ALİ SUNAL NE DEMİŞTİ?

Kemal Sunal, Güldür Güldür'de depremler ve normalleşme süreciyle ilgili şunları söylemişti: "Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir?''

''Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' dememesi normal midir sizce? Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır."