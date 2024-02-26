Borsada işlem gören GYO sayısı 48'e yükseldi

Kaynak: AA
Borsada işlem gören GYO sayısı 48'e yükseldi
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği GYODER Komite Başkanı Berra Doğaner, Borsada işlem gören toplam GYO sayısının 48'e ulaştığını açıkladı.

Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği GYODER'den açıklama...Borsa İstanbul'da işlem gören GYO sayısı 2023'teki 9 yeni halka arzla birlikte 48'e ulaştı.

GYODER rakamlarına göre, Borsa İstanbul'da 2023 yılında 9'u Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmak üzere toplamda 54 yeni şirket halka arz edildi. Geçen yıl firmaların halka arz büyüklükleri 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakamın 15,9 milyar lirasını GYO'lar olarak kayıtlara geçti. Böylece halka arzların tutar olarak yüzde 20'si GYO'lar üzerinden gerçekleştirıldı.

2023'ün GYO'lar açısından önemli bir dönemeç olduğunu belirten Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Komitesi Başkanı Berra Doğaner, Borsada işlem gören GYO sayısı 2014-2022 arasında 8 adet artığını söyledi. 2023'te 9 yeni GYO’nun halka arz edilmesi GYO'ların potansiyelinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Doğaner, borsada işlem gören toplam GYO sayımız 48'e ulaştığını kaydetti.

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