Ali Yerlikaya açıkladı: 30 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya açıkladı: 30 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne yönelik 30 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildiğini ve operasyonlar sonucunda 147 şüpheli şahsın yakalandığını aktardı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran-25 Mart tarihleri arasında terör örgütü IŞİD’e yönelik toplamda 1329 operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu operasyonlar kapsamında 2 bin 919 şahsın yakalandığını duyuran Yerlikaya, yakalanan şahıslardan 692’sinin tutuklandığını, 531’inin hakkında adli kontrol verildiğini ve 187’sinin adli işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörler Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; 30 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanan 147 şüpheli şahsın; geçmiş dönemde terör örgütü IŞİD içinde sorumlu olarak faaliyet yürüttükleri, çatışma bölgesinde silahlı eylemde bulundukları ve ÜŞİD terör örgütüne maddi kaynak sağladıkları belirtildi.

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