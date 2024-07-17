Soylu ile ilgili bomba ‘parti kuruyor’ iddiası. Ankara kulisleri bu haberle çalkalanıyor

15 Temmuz arefesinde, Cumhuriyet gazetesi aracılığıyla dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na başvuracağını açıklayan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, son olarak İçişleri Bakanlığı binasına iki aracını ve bir zırhlı aracını bırakmıştı.

Bu yaşananların yanı sıra Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan bugünkü yazısında, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmeye hazırlandığına dair iddialar dolaştığını kaleme aldı..

MİLLİYETÇİ OYLARA MI TALİP OLACAK?

Babacan, "Soylu’nun istifaya hazırlandığı, sine-i millete döneceği ve önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle, yeni bir güç odağı olarak seçimlere hazırlanacağı iddiaları var" dedi.

Babacan ayrıca, "AKP’nin geleceğinde kendisine yer bulamayan Soylu’nun, MHP’deki oy kaybı ve İYİ Parti’deki parçalanmadan sonra bu alandaki boşluğu doldurarak kendisine yeni bir merkez yaratmaya çalıştığı öne sürülüyor. Erken seçim olasılıkları da göz önünde bulundurulduğunda, milliyetçi oylara talip olmak mantıksız görünmüyor. Ancak, hem dokunulmazlığının kaldırılması hem de milletvekilliğinden istifasının kabul edilmesi için TBMM Genel Kurulu’nun onayı gerektiği için, bu çıkışların sadece 'Ben de buradayım, beni yok sayamazsınız' mesajı içerdiğini düşünenler de var. AKP’den istifa edip grup kurmaya çalışması da bir seçenek olabilir" değerlendirmesinde bulundu.