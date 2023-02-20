Alıç bitkisi sinir bozukluğuna iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan alıç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Alıç diğer ismiyle ekşimuşmulanın sinir bozukluğuna iyi geldiğinin altı çizildi.

SİNİR HASTALIĞI NEDİR?

Vücudun en komplike sistemlerinden birisi olan sinir sistemi, vücutta hayati fonksiyonlar üstlenir. Sinir sisteminin olması gerektiği gibi çalışmadığı durumlarda ise kişilerde sinir hastalığı ortaya çıkar. Sinir hastalıklarının birçok farklı türü mevcuttur. Sinir sistemi hastalıkları olarak da bilinen bu hastalıklara örnek olarak; Parkinson, Alzheimer, felç, epilepsi ve akıl sağlığının bozulması verilebilir.

ALIÇ BİTKİSİ NEDİR?

Alıç (ekşimuşmula) : Gülgillerden; kırlarda yabani olarak yetişen bir ağaçtır. Meyveleri; küçük muşmulaya benzer, kırmızı renklidir. Tadı mayhoştur. Hekimlikte meyvesi kullanılır.

ALIÇ NASIL KULLANILIR?

Alıç, meyve şeklinde doğrudan tüketilebileceği gibi kurutulmuş haliyle çay yapılarak tüketilebiliyor. Aynı zamanda kurutulmuş yapraklarıyla da çay yapılabilen alıç, bitkisel ilaçların yapımında da sıklıkla kullanılıyor.

Alıcı, reçel ve marmelat haline getirilerek tüm yıl sofralarından eksik etmeyenlerin sayısı da hiç az değil.