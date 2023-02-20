20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kedi tırnağı bitkisi hangi hastalıkların şifa kaynağı?

Diğer adıyla Kebere otu olarak anılan Kedi Tırnağı bitkisi özellikle karaciğer rahatsızlıklarında takyive kuvvet olarak kullanılıyor. Peki, Kedi Tırnağı bitkisi nedir, merak edilen soruların yanıtları yazımızda…

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 08:07
Takip Et

Kedi tırnağı bitkisinin faydaları nelerdir?

Kedi tırnağı bitkisi hangi hastalıkların şifa kaynağı?
+
Aa
-

 

Kedi Tırnağı bitkisinin Latince adı: Capparis Spinosa. Bahar aylarında beyaz renkli çiçekler açan, dikenli bir bitkidir. Anadolu, Orta ve Güney Avrupa ile Kıbrıs'ta yaygın. Meyveleri ve çiçek tomurcukları kullanılıyor. Tomurcuklardan sirke ile salamura yapılarak kebere turşusu imal ediliyor. İlaç olarak kullanmak için ise kurutulmuş meyve ve çiçek tomurcukları suyla kaynatılıyor. Tanen, flavon glikozitleri ve karbonhidratlar içeriyor.

KEDİ TIRNAĞININ FAYDALARI

Kendiliğinden yetişen, sürekli yeşil kalan, çatı biçiminde bir bitki. Su istemez, güneşi seven bir bitkidir ve kurak topraklarda kolayca yetişebilir. Yurdumuzda özellikle Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu`da yetişir. Erozyon kontrolü özelliği olduğu gibi hemoroid gibi çeşitli hastalıklara da iyi gelmektedir. Çiçek açmadan tomurcuklar toplanır, tuz veya sirke içinde bekletilir ve mutfaklarda kullanmak için hazırlanılır. Salamura şekilde veya sos olarak cam şişelerde satılmaktadır.
Tavsiye edilen hastalıklar arasında Dalak ve ciğer hastalıkları, ishal, iştahsızlık, ülser geliyor. İdrar söktürücü ve kabız yapıcı etkilere sahip. 30 gram kedi Tırnağı bitkisi kebere 1 litre suda kaynatılır ve günde 3 bardak içiliyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
3
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
4
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
5
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
6
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
7
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Uzmanından deprem bölgesi için aşı ve önlem uyarısı
﻿Uzmanından deprem bölgesi için aşı ve önlem uyarısı
﻿Uzmanından deprem bölgesi için aşı ve önlem uyarısı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿Yakınlarını kaybeden çocukların psikilojisi için tavsiyeler
﻿Yakınlarını kaybeden çocukların psikilojisi için tavsiyeler
﻿Yakınlarını kaybeden çocukların psikilojisi için tavsiyeler
﻿İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne?
﻿İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne?
﻿İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.