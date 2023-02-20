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Alıç bitkisi yüksek tansiyona iyi geliyor

Alıç diğer ismiyle ekşimuşmula bitkisinin yüksek tansiyona iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 09:35
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Alıç bitkisi yüksek tansiyona iyi geliyor

Alıç bitkisi yüksek tansiyona iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan alıç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Alıç diğer ismiyle ekşimuşmula bitkisi yüksek tansiyonu düşürerek bu rahatsızlığa iyi geldiği vurgulandı.

YÜKSEK TANSİYON NEDİR?

Kalbin attığı an damarlarınızda oluşan basınç (sistolik basınç-büyük tansiyon) ile kalp kasının gevşemesiyle arterlerinizdeki basıncın (diyastolik basınç-küçük tansiyon) değerleri ölçüldüğünde ortaya çıkan sayılar tansiyonu ifade eder.

ALIÇ BİTKİSİ NEDİR?

Alıç (ekşimuşmula) : Gülgillerden; kırlarda yabani olarak yetişen bir ağaçtır. Meyveleri; küçük muşmulaya benzer, kırmızı renklidir. Tadı mayhoştur. Hekimlikte meyvesi kullanılır.

ALIÇ NASIL KULLANILIR?

Alıç, meyve şeklinde doğrudan tüketilebileceği gibi kurutulmuş haliyle çay yapılarak tüketilebiliyor. Aynı zamanda kurutulmuş yapraklarıyla da çay yapılabilen alıç, bitkisel ilaçların yapımında da sıklıkla kullanılıyor.

Alıcı, reçel ve marmelat haline getirilerek tüm yıl sofralarından eksik etmeyenlerin sayısı da hiç az değil.

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