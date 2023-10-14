Alın canımızı kurtulalım ya!

Vallahi billahi artık canıma tak etti!

Bazen düşünüyorum acaba ben öldüm de ceza olarak mı bu ülkede bu dönemde yaşamaya mahkûm edildim.

Tövbe tövbe!

Cidden nasıl bir şansızlık ya?

Avrupalının 17 bin euro vererek satın aldığı otomobile ben 53 bin euro vererek satın alıyorum. Adamların 50 bin euro vererek satın aldığı otomobili ben hayatım boyunca alamayacağım.

Daha birçok konuda konulan vergiler nedeniyle insanca kaliteli yaşamaktan çok uzağım.

Enflasyon…. Daha yüzlerce şey şanssızlık olarak yaşanabilecek şeyler….

Gelelim son isyanıma…

Parasını vererek hem de insanı deli edecek boyutta vergisiyle satın aldığım cep telefonunu 1 yıl kullanmaz isem kapatılacak!

Böyle bir şey olur mu Allah aşkına?

Böyle bir kanun dünyanın neresinde var?

Neden kapatıyorsunuz? Bunu ne hakla yapıyorsunuz?

Ben ona para vererek aldım. Onun mülkiyeti benim.

Zaten bütün dünyada bin dolara satılan telefonu bana 3 bin dolara satıyorsunuz ve bunu bir yıl kullanmaz isen kapatacağım diyorsun.

Cidden akıl tutulması.

Neymiş İMEİ numarası kopyalanıyormuş.

Bir avuç kaçakçı için 85 milyon ülkeye bunu nasıl dayarsınız?

Bunun faturasını bana keseceğine git kaçakçı ile uğraş, İMEİ kopyalayan ile uğraş, onları cezaevine at. Cezalandır…

Bir kere bu mülkiyet hakkının gaspıdır.

Utanç verici bir durum.

İMEİ kopya kayıt olayı yıllardır var. Ne oldu bitti mi?

Hayır!

Bakın geçen yıl yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefon sayısı tam 6 kat arttı.

Neden uygulanan saçma sapan vergi politikasından dolayı. Sen bin dolarlık telefondan 2 bin dolar vergi alırsan kaçakçılara prim veririsin.

Bugün resmi olarak 50 bin liraya satılan telefon kaçakçıda 20 bin lira.

Olan yine bu ülkeye olmuyor mu?

Bu milleti Çini’nin en kötü en zayıf teknolojisine mahkûm ediyorsunuz. Çin’de 100 dolara satılan telefon Türkiye’de yerli üretim diye 10 bin liraya satılıyor.

Yazık değil mi bu millete.

Gerçekten yazık bu millete!

Milyonlarca insanın para vererek satın aldığı telefon 1 yıl içinde kullanmadın diye kapanıyor ve muhalefet partisi tek bir kelime etmiyor.

Bugüne kadar verdiğim oylar haram olsun bu partilere.

O kadar kızgın ve öfkeliyim ki!

Bize layık görülen hayata bakar mısınız?

Dediğim gibi her halde geçmiş hayatımda büyük bir günah işledim ve bedeli olsun diye bu dönemi yaşıyorum.

Artık ciddi ciddi inanmaya başladım.