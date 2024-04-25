Aliyev ve Caparov, Ağdam'da Kırgızistan tarafından inşa edilecek okulun temelini attı

Caparov, dün Bakü'de Aliyev ile yaptığı görüşmelerin ardından bugün Fuzuli'ye uçakla geldi. Aliyev, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda Caparov'u resmi bir törenle karşıladı.

Fuzuli şehrinde, Aliyev ve Caparov, Ermenistan'ın işgal döneminde meydana gelen yıkımı yerinde incelediler ve bölgedeki yeniden imar ve ihya çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Daha sonra Ağdam şehrine geçen liderler, şehirdeki tarihi anıtları ziyaret edip imar çalışmalarını gözlemlediler. Ayrıca restore edilen tarihi Ağdam Cuma Camisi'nin açılış törenine katıldılar.

Hıdırlı köyüne geçen Aliyev ve Caparov, burada Kırgızistan tarafından yapılacak olan okulun temelini attılar.