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Camiyi kiliseyi bile yıktılar. Yeniçağ Yatağan'daki doğa katliamını görüntüledi

Muğla‘nın Milas ilçesi İkizköy mevkiinde kömür çıkaran Limak'a bağlı Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (YK Enerji) kilometrelerce yeşil alanı katlettiği ortaya çıktı. Görüntü o kadar tüyler ürpertici ki, sanki bölgeye nükleer bomba atılmış gibi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 14:26
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Kömür şirketi önce dereyi kuruttu sonra ağaçları kesti

Camiyi kiliseyi bile yıktılar. Yeniçağ Yatağan'daki doğa katliamını görüntüledi
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Sedat Kaya'nın haberine göre, Muğla'nın Yatağan ilçesinde AKP iktidarının desteğiyle 4 yıl önce iki köyü kamulaştıran Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, önce dereyi kurutup, ağaçları kesti.

Sonra İkizköy'deki camiyi, kiliseyi, evleri yıktı. Arkeolojik alanı yerle bir etti.

İkizköy'ü tarihten sildikten sonra şimdi de Akbelen Ormanı'na girmeye çalışıyor.

HER GÜN NÖBET TUTUYORLAR

İkizköylüler son yuvaları Akbelen Ormanı'nı vermemek için yaklaşık 2 yıldır her gün nöbet tutuyorlar.

Köylülerin TBMM koridorlarına kadar taşınan doğa mücadelesi yurt genelinden de büyük destek görüyor.

İkizköy'de evi yıkılanlardan 55 yaşındaki köylü kadını Aytaç Yakar, "Hayatımızı yok ettiler. Evimizden, toprağımızdan, havamızdan, suyumuzdan, vatanımızdan olduk. Bizi yakın bir bölgeye taşıdılar. Şimdi buradan da çıkın diye ihtarname geldi. Ben gerekirse burada kendimi imha ederim, asla ve asla ben yerimi vermeyeceğim. Ölene kadar, kara toprağa girene kadar ben yerimden olmuyorum. Çünkü bir kere oldum. Yerinden kalkan taş yosun tutmaz, ben bunu bildim” dedi.

"KÖMÜR ŞİRKETİ YASA, HUKUK TANIMIYOR"

Akbelen Ormanı'nda 24 saat nöbet tutan diğer İkizköylüler de Limak şirketinin kendilerine yaşam hakkı tanımadığını, eğer durdurulmazsa bu bölgede hayatın sona ereceğini belirttiler.

Köylülerden Nejla Işık da, "Kömür şirketi yasa, hukuk tanımıyor. Kutsal mekanları, tarihi eserleri, zeytini, doğayı yıkıp geçiyor. Şimdi de 740 dönümlük Akbelen ormanını maden sahasına çevirmeye çalışıyor. Buna dur diyecek yok mu?" diye konuştu.

 

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Misafir
15.01.2023 15:22
Paranın içinde boğulun inşallah.  
 
Yurttas
15.01.2023 15:15
AKP nin valisi diyorki Muğla li yi seviyoruz ama Mugla'nin toprakları doğası taşı toprağı beni bağlamaz.  
 
Vatandaşın biri
15.01.2023 15:03
Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum, aklı olan hiç kimse böyle bir doğa katliamına izin vermez,vermemeli ..el değmemiş üstü altından daha kıymetli ,deresi ormanı bitkisiyle yazık bunu düşman yapmaz v  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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