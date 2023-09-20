Alman basını Kuntz'un ayrılığı sonrası şaşkına döndü: Büyükekşi Kuntz'u azarladı

Futbol Federasyonunun Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollarını ayırması Alman gazetelerinde de geniş yer bulurken, federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'yi eleştiren yorumlar dikkati çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Alman basını Kuntz'un ayrılığı sonrası şaşkına döndü: Büyükekşi Kuntz'u azarladı

Editör: Barış Atakan

TFF, Stefan Kuntz ile yollarını ayırdı.

Bu gelişme sonrası Alman basını Kuntz ile ilgili haber yaptı.

Gelişme sonrası şaşkına dönen Alman basını şu ifadeleri kullandı;

Bild Gazetesi, "Bu kadar ikiyüzlü olmasaydı, bunun bir komediden alıntı olduğunu düşünebilirdik. Başkan Büyükekşi Türk futbolunun gerçek sorunlarına odaklanmak yerine, Kuntz'u görevden alarak adından söz ettirebileceğini düşünüyor. Alman bunu sessizce telefonda öğreniyor. Türk futbolu böyle kendini yok ediyor.

Kuntz'un görevden alınmasıyla birlikte kendini ayağından vuran tek kişi olabilir: Başkan Büyükekşi" yorumunda bulundu.

Kicker ise, "Ermenistan maçından sonra Kuntz biraz sinirli tepki gösterdi ve kendi oyuncularını da eleştirdi. Daha sonra federasyon başkanı Mehmet Büyükeksi tarafından azarlandı. Boğaziçi'nde zaten korku vardı ve Japonya'ya karşı hazırlık maçında alınan 2-4'lük net yenilginin ardından bu korku daha da arttı Federasyondaki (TFF) karar alıcılar, en kötü senaryoyu yeni bir teknik direktörle engellemeyi umarak, ipi çekmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

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