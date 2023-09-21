Hakan Çalhanoğlu: Bana Milli Takımın yeni hocasını sordular

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Stefan Kuntz'un görevinden ayrılmasının ardından TRT Spor'dan Levent Özçelik'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özçelik'in aktardığı bilgiye göre TFF yönetiminin yıldız futbolcudan Milli Takımın yeni teknik direktörü için görüş istedi.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun Özçelik'e yaptığı açıklamalar:

Emre Mor ya da herhangi bir oyuncunun milli takıma alınıp alınmaması ile ilgili hiçbir alakam yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Milli takım tam bir kolej havası içinde.

Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?

Buraya gelen futbolcunun milli takımın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum.

Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda.