Alman Ekonomi Enstitüsü: Trump seçilirse GSYH düşebilir

Kaynak: Bloomberght
Alman Ekonomi Enstitüsü: Trump seçilirse GSYH düşebilir
Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin, ihracat odaklı Alman ekonomisinin büyümesini belirgin bir şekilde yavaşlatabileceğini aktardı.

Alman Ekonomi Enstitüsü, ekonomiye yönelik "Trump yeniden seçilirse ne olur?" başlıklı analizini paylaştı.
Yayımlanan analize göre, Trump'ın "Kasım 2024'te yeniden ABD Başkanı olarak seçilmesi" ve "ABD'nin ticaret açığını azaltmak için tarifeleri artırma yönündeki taahhütlerini yerine getirmesi" küresel ticaret düzeninde önemli bir karışıklığa yol açabilir.
IW ekonomistleri, birinci senaryoda 2025’te ABD gümrük vergilerinin tüm ABD ithalatında yüzde 10'a ve ABD'nin Çin'den ithalatında yüzde 60'a çıkarılmasını; ikinci senaryo da ise tepki olarak Çin’in ABD'den yapılan ithalatta yüzde 40'lık bir tarife artışıyla misilleme yapmasını modelledi.
Trump'ın ABD'nin ticaret açığını azaltmak amacıyla gümrük tarifelerini yükseltmesi durumunda Alman ürünlerinin ihracatının yavaşlayacağı belirtilen analizde, 2025'ten itibaren yeni bir ticaret ve gümrük anlaşmazlığı olmayan temel senaryoya göre Almanya’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2028’de yüzde 1,2 daha düşük olabileceği aktarıldı.

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