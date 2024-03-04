BofA'nın Erdemir raporuna düzeltme

Bank of America, Erdemir için hedef fiyatında revizeye gitti.

Aralarında Jason Fairclough’un da olduğu analistler yayımladıkları raporda “Bu rapor 29 Şubat’ta yayımlanan ve şirketin beklenen FAVÖK ve hedef fiyatının doğru hesaplanmamasına yol açan gerçekleşen çelik fiyatları varsayımındaki hatayı düzeltiyor” ifadelerine yer verildi.

Kurum 29 Şubat'ta servis edilen Erdemir raporuna ilişkin düzeltme yayımlarken, hedef fiyat ve tavsiyesinde de revizeye gitti.

Kurumun yeni raporunda hedef fiyat 47 TL olurken, tavsiye de 'Nötr' seviyesine çıktı.

Kurum 29 Şubat'taki raporunda analistler o tarihte 45 TL üzerinde işlem gören Erdemir hisseleri için hedef fiyatını 17 TL’ye düşürmüştü.

Bunun üzerine Erdemir, BofA'nın şirket hisselerine ilişkin analist notuna itirazda bulunmuştu.