Almanların yaz tatili tercihinde Türkiye ilk sırada

Kaynak: AA
Almanların yaz tatili tercihinde Türkiye ilk sırada
Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin, İspanya'yı geride bırakarak ilk sıraya yerleştiği bildirildi.

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının ocak ayı sonunda geçen yıla oranla yüzde 30 arttığı aktarıldı.
Rezervasyonlarda 2019 yaz dönemindeki rakamın yüzde 11 üzerine çıkıldığı belirtilen açıklamada, buna rağmen hala Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 17 altında kalındığı belirtildi.
Bu yıl yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin ilk sırada bulunduğu aktarılan açıklamada, "2024 yazı için en popüler paket tatil destinasyonları arasında Türkiye ve Antalya çevresi şu anda İspanya'yı geçerek birinci sıraya yerleşmiş durumda. İstanbul Boğazı kıyısındaki ülke özellikle çocuklu aileler arasında popüler." İfadelerine yer verildi.
Gelen açıklamada, Türkiye'yi İspanya, Yunanistan ve Mısır'ın takip ettiği paylaşıldı.

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