Deprem Profesörü Şener Üşümezsoy bas bas bağırmaya başladı. Israrla Marmara'daki depremin nerede olacağını açıkladı

YENİÇAĞ – Özel Haber / Merve KIZILALP

Depremlerin yerini önceden bilen adam Prof. Şener Üşümezsoy, beklenen Marmara depremi ile ilgili Yeniçağ’a konuştu.

Bir harita paylaşarak riskli fayları açıklayan Üşümezsoy, Gemlik-Mudanya fayı ve Esenköy-Bozburun fayına şu sözlerle işaret etti:

Haritada görülen Gemlik-Mudanya fayı ile Esenköy-Bozburun fayı Marmara’da risk taşıyan faydır. Kuzeydeki ise Kumburgaz fayına verev gelen fay hattı risk taşıyan faydır.

Risk olmayan fayları da sıralayan Üşümezsoy “bu bölgelerde 5 ve üzeri depremler oldu” diyerek ölü fayları ise “5.7’lik depremin olduğu nokta görülmektedir. 5 üzerindeki noktalar ise kırılmış Tekirdağ-Silivri fayı üzerindedir. Crip olduğu için orada bir risk yoktur. Risk olarak Gemlik-Mudanya fayı görülmektedir.” ifadeleriyle tanımladı.

Haritanın daha kolay anlaşılması için sarı çizgilerin kırılmış fay, kırmızı çizgilerin ise stres yüklü faylar olduğunu açıklayan Üşümezsoy, hangi fayın ne zaman kırıldığını; kırılan fayların crip olarak akıp akmadığına dair değerlendirme yaptı.

Gemlik-Mudanya fayı ve Esenköy Bozburun fayına onlarca kez işaret eden Üşümezsoy uyarılarını bir kez daha yeniledi. “Bu bölgeler riskli bölgeler, faylar diri” dedi.

Haritayı şu ifadelerle açıkladı:

4 ve üstü depremlerin yer aldığı bölge kırmızı yuvarlaklardır. Bu bölgede beyaz çizgi ile gösterilen alan Adalar fayı ve Yeşilköy-Büyükçekmece fayındaki Avcılar fayıdır. Yani ölü faydır. Sarı çizgiler ise 1999 depreminde kırılan Yalova ve Körfez fayıdır. 1894’te kırılan fay ise Çınarcık fayıdır. Sarı çizgilerden diğerleri ise 1912’de kırılan Tekirdağ-Saroz fayı,1953’te kırılan İncegönen ve 1964’te kırılan Manyas fayıdır. Uludağ çevresinde 1855’te Bursa’nın batısında ve doğusunda iki büyük deprem oluşturmuştur. O da sarı ile gösterilmiştir. Risk taşıyan faylar olarak Esenköy-Bozburun fayı ve Gemlik-Mudanya fayı kırmızı ile gösterilmiştir ve bu bölgedeki riskli olan faydır. Diğer 5.7’lik depremin oluştuğu Silivri ve Kumburgaz fayıdır. Diğer taraftan Sarıköy fayı ise Bandırma Körfezi’nin güneyinde yer almaktadır.

“DEPREM İÇİN BÜYÜK RİSK OLUŞTURMUYOR”

Daha öncesinde 4 ve 5 büyüklüğünde deprem olup fayların crip olarak akmasıyla oluşan depremler sebebiyle Tekirdağ fayında deprem beklenmediğine şu sözlerle dikkat çekti:

Tekirdağ fayında Marmara adası önünden geçen 1912’de kırılan fayın üzerinde birçok 4 ve 5 büyüklüğünde deprem olmuştur. Ama bunlar fayın crip olarak akmasıyla oluşan depremlerdir. Stres birikmiş bir fayda olmadığı için büyük bir deprem oluşturmayacaktır.

"1999 DEPREMİNDEN SONRA TEKRAR STRES YÜKLENDİ"

1999 Gölcük depreminden sonra Yalova ve Körfez fay hattı üzerinde yeniden stres oluştuğunu belirten Üşümezsoy, bu bölgelerin kırmızı çizgilerle çizildiğini ve risk taşıdığını ifade etti.

Üşümezsoy bölgeyle ilgili “Mavi çizgi 1894’te Çınar çukuru güney kesimde kırılan fay hattı ve 1999’da kırılan Yalova ve Körfez fay hattı, kırmızı kesimler ise bu deprem sonrası 1999 sonrasında stres yüklenen fay hatları Gemlik-Mudanya ve Bozburun fayıdır.” açıklamalarında bulundu.

"TEK KIRILIRSA 6.5, İKİSİ BİRDEN KIRILIRSA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAK"

Ayrıca dün de Yeniçağ’a açıklamalarda bulunan Üşümezsoy yine aynı bölgeye işaret ederek İki riskli fayın birleşmesi durumunda 6.5 ya da 7 büyüklüğünde deprem olma potansiyelinin doğacağına değinmiş ve "Gemlik-Mudanya fayı ile Bozburun fayı birlikte kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem üretebilir. Tek kırılırsa 6 buçuk büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeline sahip." demişti.