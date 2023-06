Naci Görür’den Marmara depremi ile ilgili kritik uyarı ‘Hasar 11 ilden büyük olur’

"AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN ANADOLU YAKASINA GÖRE DAHA KÖTÜ"

Görür, "Eğer bu büyüklükte bir deprem olursa beklenen hasar Güneydoğu'da 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Edirne de etkilenir. Bakın unutmayın bu doğrultu altındaki faylarda her nerede bir deprem olursa oranın 200 kilometre uzunluğu çapındaki her yer göreceli olarak birbirinden etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin, Anadolu yakasına göre daha kötü. Anadolu yakası zemin olarak daha iyi, ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz. Eğer siz denizden itibaren ilk 10 kilometrenin içerisindeyseniz özellikle Avrupa yakasında çok dikkatli olmanız lazım. Bu mesafe Asya yakasında biraz daha daraltılabilir" ifadelerini kullandı.

"FAY ZONLARINA, ABUK SABUK BİNALAR YAPARSANIZ ÖLÜRSÜNÜZ"

Görür, depremin bir afet değil bir doğa olayı olduğunu vurgulayarak, "Deprem dünyanın var olma sebebidir. Dünyada deprem olmazsa dünya ölmüştür. Ölü gezegende deprem yoktur" diye konuştu. Görür, depremin afete dönüşmesinin insanların fay zonlarına uygun olmayan binalar yapmasından kaynaklandığını belirterek, "Fay zonlarına abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz. Devlet ve belediyeler vatandaşın güvenliğini sağlamak için el ele vermelidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Görür, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasının yapı stoku konusunda çok faydalı olduğunu ifade etti.