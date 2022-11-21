21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Alman polisi ''Kürdistan'' pankartına izin vermedi. Olaylar çıktı

Alman polisi ''Kürdistan'' pankartına izin vermedi. Olaylar çıktı

Almanya bölgesel lig takımlarından Bayern Münih U23 ve Münih Türkgücü'nün karşılaştığı maçta olaylar çıktı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:20
Takip Et

Alman polisi Bayern Münih U23 taraftarının açtığı ''Kürdistan'' pankartına izin vermedi. Olaylar çıktı

Alman polisi ''Kürdistan'' pankartına izin vermedi. Olaylar çıktı
+
Aa
-

Almanya'da bölgesel lig takımlarından Bayern Münih U23 ve Münih Türkgücü arasındaki dün oynanan maçta olaylar çıktı.
Alman polisi, Bayern Münih U23 ile Münih Türkgücü maçında “Kürdistan FC Bayern Taraftar Kulübü” pankartı açan Bayern Münih taraftarına cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Deplasman takımı taraftarları "Kürdistan FC Bayern Taraftar Kulübü" (FC Bayern Fanclub Kürdistan) yazan pankarla Heimstetten Stadyumu’na geldi.

Münih Türkgücü futbolcularının maçın başlangıcında Kürdistan yazılı pankarta tepki göstermesi üzerine taraftara müdahale eden polisler pankartı söktü.

Taraftara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden polisler pankartın asılmasına izin vermedi. 

Hakem, maçın 2’nci dakikasında karşılaşmaya ara verip oyuncuları soyunma odasına gönderdi ardından da maçı erteledi. Stat yetkilisi tarafsızlık çağrısı yaparak pankartın kaldırılmasını istedi.

Polisler ise ikazın hemen ardından cop ve göz yaşartıcı gazla taraftara müdahale ederek dağılmalarını istedi. 

Polisler, “FC Bayern Fanclub Kürdistan” yazılı pankartı yırtıp polis çemberinin arkasına attı. Polis müdahalesinin ardından stadyuma çok sayıda ambulans gelirken bir stadyum yetkilisi, en az bir çocuğun yaralandığını aktardı.

Maçın ertelenme sebebi hakkında açıklama yapan Bavyera Futbol Birliği “Güvenlik garantisi olmadığından oyun ertelendi. Müsabakanın ertelenmesi futbolun faydasına değil, stadyumlarda şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur” ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vural Günay
21.11.2022 11:32
Batı yıllardır bağrında Türk düşmanlarını besledi. Sonra da utanmadan müttefikiz dedi.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
3
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
5
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
6
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Banka şifresi kırmayı 'nitelikli' saydı
﻿Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Banka şifresi kırmayı 'nitelikli' saydı
﻿Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Banka şifresi kırmayı 'nitelikli' saydı
﻿İstanbul Aydın Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Aydın Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Aydın Üniversitesi personel alacak
﻿'Cin çıkarma' cinayetiyle ilgili yeni gelişme 
﻿'Cin çıkarma' cinayetiyle ilgili yeni gelişme 
﻿'Cin çıkarma' cinayetiyle ilgili yeni gelişme 
﻿Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.