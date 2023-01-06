Yıldız futbolcu’da kalp problemi: Bayern Münih şokta

Bayern Münih, Noussair Mazraoui'den gelen haberle sarsıldı.
Faslı oyuncu, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Bild'de yer alan haberde Mazraoui'nin kalp dokusunda iltihap geçirdiği yazıldı.
24 yaşındaki Mazraoui, 4 yıl terlettiği Ajax forması ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Kupası kazandı. Faslı oyuncu ayrıca 2019'da Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşan takımın da parçasıydı.
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