Alman polisi taraftarı öldüresiye dövdü. İnsanlık dışı hareket

Almanya 2.Bundesliga'da St. Pauli, evinde Hamburg ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, Hamburg'u 3-0 mağlup etti. Bu maçın öncesinde yaşanan olaylar gündem oldu.
ALMAN POLİSİ TARAFTARI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Alman polisi, St. Pauli taraftarlarını dağıtmak için güç kullandı. Bir St. Pauli taraftarını yere yatırıp karnına doğru sert bir şekilde yumruklar attı.
Daha sonrasında polis dirseği ile taraftarın kafasına doğru vurmaya başladı. O anları başka bir taraftar videoya aldı.
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