Almanya 30 bin işçi alacak. İlk sırada Türkiye var

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe
Almanya 30 bin işçi alacak. İlk sırada Türkiye var

Almanya aşamadığı işçi açığını kapatmak için diğer ülkelerden 30 bine yakın işçi alımına hazırlanıyor. Listede Türkiye de var.

Almanya'nın ağırlıklı olarak kamyon ve otobüs şoförü, elektronikçi ve inşaat mühendisi alacağı belirtiliyor.

Almanya'da özellikle ulaşım sektöründe yaşanan işçi açığına çözüm bulunamayınca ülkenin en büyük demiryolu şirketi Deutsche Bahn (DB), çareyi yurt dışından işçi almakta buldu. Şirket Tunus'tan makinist, Türkiye'den ise elektronikçiler almak üzere harekete geçti. 2024 yılı içinde Almanya'nın alacağı yabancı işçi sayısının ise 30 bini bulabileceği belirtiliyor.

En çok aranan işçiler ise makinist, elektronikçi, demiryolu ray işçicisi, inşaat mühendisi, kamyon ve otobüs şoförü ile üstyapı montajcıları...

Demiryolu şirketi Deutsche Bahn (DB), yeterli sayıda makinist ve ulaşım uzmanı sağlamak için 2019 sonunda yurt dışından işçi alımları için özel bir birim kurduğu biliniyor. Birin son 3 yılda 700'e yakın çalışan alımı yaptı ise de işçi alımı yapmasına karşın işçi açığı kapatılamadı. En son 2023'te 2024 yılında iş başı yapmaları için 350 yabancı işçi alımı yapılmıştı.

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