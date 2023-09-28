Almanya göçmen akınıyla mücadele için sınır kontrollerini duyurdu

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Alman İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Almanya'nın bu hafta Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile yeni sınır kontrollerini uygulamaya koyacağını duyurdu ve Avrupa Birliği'nin kırılgan açık sınır sistemini korumak için daha fazla şey yapılması gerektiğini söyledi.

Resmi verilere göre Almanya, 2023'ün ilk yedi ayında ilk kez sığınma taleplerinin yüzde 78 oranında arttığını gördü. Polis verilerine göre, ağustos ayında Almanya'ya kayıtlı yasa dışı sınır geçişleri geçen yılın aynı ayına göre %66 artışla 14.701'e ulaştı.

Nancy Faeser Berlin'de gazetecilere verdiği demeçte, "Dış sınırları daha iyi korumayı başaramazsak, o zaman AB içindeki açık sınırlar tehlikede demektir" dedi.

Yeni önlemlerin odak noktasının insan kaçakçıları olacağını ve bunların Almanya'ya giren göçmenlerin dörtte birinin geçişini kolaylaştırdığını söyledi.

Faeser, "değişen yerlerde esnek ve mobil kontroller yoluyla kaçakçıların kaçamak hareketlerini önlemek istiyoruz" derken tedbirlerin Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte başlatılacağını da sözlerine ekledi.

Çek polisi başkanı Martin Vondrasek, Çek polisinin Slovak sınırında ve Almanya'ya giden otoyollarda rastgele kontrolleri artırdığını söyledi.

Almanya'da, 8 Ekim'de Bavyera ve Hesse'de yapılacak seçimlerle başlamak üzere aşırı sağın nüfuzunu artırmayı umduğu bir dizi eyalet seçimleri öncesinde göç konusu gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Belediyeler, Almanya'nın Orta Doğu'daki savaştan kaçan 1 milyondan fazla mülteciyi kabul ettiği 2015'i anımsatan konaklama ve hizmet sürelerinin uzatıldığına dikkat çekerek, gelenlerle başa çıkabilmek için daha fazla finansman çağrısında bulundu.