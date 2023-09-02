Almanya yerleşen Türk çift 1 yılda mersedes aldı. Almanya bizi kıskanıyor diye kandırılıyorsun Türkiye

Almanya’ya taşınan çift 1 yılda 1 milyona Mercedes aldılar. Türkiye’deki fiyatı ise yaklaşık 2 buçuk milyon olduğu öğrenildi.

Almanya yerleşen Türk çift 1 yılda mersedes aldı. Almanya bizi kıskanıyor diye kandırılıyorsun Türkiye

Türkiye'de kötüye giden ekonominin durumunu iyi göstermek adına 'Almanya bizi kıskanıyor' söyleminin arkasına sığınan iktidara her gün yeni bir yalanlama geliyor.

Türkiye'de fahiş vergiler ve yüksek döviz kuru nedeniyle araba fiyatları cep yakıyor. Son model sıfır araçların fiyatları 900 bin lirayı aşarken lüks arabaların fiyatları 2 milyon liradan fazla oldu.

Türkiye'de vatandaşlar hem ekonomik kriz hem de sıfır araç bulma zorluğu yaşarken Almanya'da kaydedilen bir görüntüde, araç bayisine giden bir Türk çiftlerin videosu dikkat çekti.

hhh.jpg

1 YILDA 1 MİLYON MERCEDES ALDI

Almanya'da yaşayan çift, 1 yıl içinde ilk araba satın alma sürecini kayıt altına aldı. Almanya'nın Stuttgart Mercedes forum bayisine giden çiftler, 2022 model CLA 200 AMG Line model aracını satın aldı.

Çift, bayi ile yaptığı anlaşmada ilk olarak 6 bin Euro nakit ve kalan borçları ise 36 ay taksite bölerek araca sahip oldu.

Aracın benzer modellerinin ise Türkiye’deki satış fiyatı yaklaşık 2 buçuk milyon olduğu ortaya çıktı.

567.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Son Haberler
Pentagon ilk UFO görüntülerini yayınladı. İkinci görüntü biraz şüpheli görünüyor Dünya
Pentagon ilk UFO görüntülerini yayınladı. İkinci görüntü biraz şüpheli görünüyor
Hudutsuz Sevda 1. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda ilk bölüm ne zaman? Keşfet
Hudutsuz Sevda 1. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda ilk bölüm ne zaman?
Rüyada postacı görmek ne demek? Rüyada postacı görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada postacı görmek ne demek? Rüyada postacı görmek neye işaret?
Sağanak yağmur Afyonkarahisar'ı göle çevirdi Güncel
Sağanak yağmur Afyonkarahisar'ı göle çevirdi
Et ve süt fiyatlarını artıran ölümler meclise taşındı Ekonomi
Et ve süt fiyatlarını artıran ölümler meclise taşındı
Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması. Kura çekiminde uyuduğu görüntü gündem olmuştu Spor
Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması. Kura çekiminde uyuduğu görüntü gündem olmuştu
Seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı Güncel
Seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı