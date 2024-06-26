Almanya bu çılgın 2 Türk taraftarı konuşuyor

EURO 2024’teki üçüncü maçında A Milli Takımımız Çekya ile kozlarını paylaşacak.

TSİ 22.00’de Hamburg’da oynanacak olan mücadele öncesi yine aynı şey oldu.

Bayraklarını alıp Hamburg sokaklarına inen on binlerce Türk futbolsever şehri Kırmızı Beyaza boyadı.

Hamburg’da tüm sokaklar Türkiye diye inlerken taraftarlarımızdan ilginç görüntüler de gelmeye başladı.

Bıyığını ve sakalını ay-yıldız şeklinde keserken tüm yüzünü kırmızıya boyadı.

Bir diğer taraftarımız ise Süper Lig’deki 4 büyüklerin formalarını kesip tek bir forma haline getirdi.

Hayatında ilk defa böyle görüntüler gören Almanlar iki taraftarımızdan da gözlerini alamadı. Görüntüler hem ülkemizde hem de Almanya'da gündem oldu.