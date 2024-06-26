Almanya bu çılgın 2 Türk taraftarı konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya bu çılgın 2 Türk taraftarı konuşuyor

Çekya maçı öncesi iki taraftarımızın görüntüsü gündem oldu.

EURO 2024’teki üçüncü maçında A Milli Takımımız Çekya ile kozlarını paylaşacak.

TSİ 22.00’de Hamburg’da oynanacak olan mücadele öncesi yine aynı şey oldu.

Bayraklarını alıp Hamburg sokaklarına inen on binlerce Türk futbolsever şehri Kırmızı Beyaza boyadı.

Hamburg’da tüm sokaklar Türkiye diye inlerken taraftarlarımızdan ilginç görüntüler de gelmeye başladı.

Bıyığını ve sakalını ay-yıldız şeklinde keserken tüm yüzünü kırmızıya boyadı.

Bir diğer taraftarımız ise Süper Lig’deki 4 büyüklerin formalarını kesip tek bir forma haline getirdi.

Hayatında ilk defa böyle görüntüler gören Almanlar iki taraftarımızdan da gözlerini alamadı. Görüntüler hem ülkemizde hem de Almanya'da gündem oldu.

İlgili Haberler
Gençlerin vay haline. Evlenmenin maliyeti dudak uçuklattı
Ankaragücü'nden ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı
Erden Timur fırtınası
Son Haberler
Gençlerin vay haline. Evlenmenin maliyeti dudak uçuklattı Ekonomi
Gençlerin vay haline. Evlenmenin maliyeti dudak uçuklattı
13 şehit anısına yapılacak anıt için arsasını bağışladı Gündem
13 şehit anısına yapılacak anıt için arsasını bağışladı
ABD'de 4 eyalette yapılan ön seçimlerin sonuçları belli oldu Dünya
ABD'de 4 eyalette yapılan ön seçimlerin sonuçları belli oldu
BM: Silahlı çatışmada çocuklara zarar vermenin hiçbir gerekçesi olamaz Dünya
BM: Silahlı çatışmada çocuklara zarar vermenin hiçbir gerekçesi olamaz
Ankaragücü'nden ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı Spor
Ankaragücü'nden ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı
Milyonların beklediği açıklama geldi. Kıdem tazminatı tavanı belli oldu Dünya
Milyonların beklediği açıklama geldi. Kıdem tazminatı tavanı belli oldu