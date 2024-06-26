Erden Timur fırtınası

Kaynak: Haber Merkezi
Erden Timur fırtınası

Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Taner Taşkın ve Aykutalp Derkan yine Erden Timur için kavga etti.

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray’ın divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Gergin geçmesiyle bilinen divan kurulu toplantısı yine kimseyi yanıltmadı.

Daha öncesi Erden Timur’a söylenen sözler nedeniyle divanda tartışan Taner Taşkın ve Aykutalp Derkan yine birbirleriyle atıştı.

İşte o konuşma:

Aykutalp Derkan: "Husumetim olsaydı size söz vermezdim. Erden Timur dolayısıyla bir özür borçlusunuz!"

Taner Aşkın: "Boşver sen kendini anlat."

Aykutalp Derkan: "Sizinle polemiğe girmeyeceğim."

Taner Aşkın: "Giremezsin ki! O seviyeye gelmedin daha."

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