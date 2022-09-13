Almanya Ukraynalı sığınmacıları spor salonlarına yerleştirmeyi planlıyor

Alman Die Welt gazetesi, Almanya Kent Meclisleri Başkanı Markus Lewe'nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, bazı kentlerin önümüzdeki kış mevsiminde ülkedeki sığınmacıları otellere, spor salonlarına ve diğer bazı kurumlara yerleştirmek zorunda kalacağını aktardı.

Sputnik'in aktardığı Die Welt haberine göre; Almanya Kent Meclisleri Birliği, büyük konut ve kaynak sıkıntısı nedeniyle hükümeti Ukraynalı sığınmacıların dağıtımı konusunda mümkün olan en kısa sürede bir zirve düzenlemeye çağırdı.

Yetkililerin federal eyaletlerin kapasite sorununu ve buna karşılık gelen masrafların geri ödenmesi meselesini çözmesi gerektiğini söyleyen Lewe, “Almanya Kent Meclisleri Birliği, giderek daha fazla federal eyaletin Ukraynalıların kabulünü engellemesinden endişe duyuyor. Sonuç olarak sığınmacıların dağılımı artık çalışmıyor” diye konuştu.

Kurumun verilerine göre, Ukrayna'dan gelen sığınmacıların önemli bir kısmı yakında özel evlerde kalamayacak ve devlet kasasından karşılanmak üzere bir yerlere yerleştirilmeleri gerekecek. Diğer ülkelerden de artan göçmen sayısı nedeniyle şehir makamlarının kaynakları daha hızlı tükenecek.

Gazetenin alıntısına göre Lewe, “Önümüzdeki kış mevsiminde birçok şehir, sığınmacıları yine otellere, spor salonlarına veya diğer kurumlara yerleştirmek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

3 Eylül’de Almanya’daki 16 federal eyaletten 12’sinin Ukrayna'dan gelen sığınmacıları artık kabul edemez ve barındıramaz durumda olduklarını beyan ettiği bildirilmişti. Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasından bu yana Almanya'ya gelen toplam sığınmacı sayısı 980 bin kişiyi aşmış durumda.