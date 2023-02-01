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Flaş... Flaş... Hollanda'nın ardından İngiltere ve Almanya da İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı

Hollanda'nın ardından Almanya ve İngiltere'de İstanbul'daki konsolosluğunu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:09
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Almanya ve İngiltere İstanbul Konsolosluğu kapatılıyor

Flaş... Flaş... Hollanda'nın ardından İngiltere ve Almanya da İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı
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Hollanda'nın ardından İngiltere ve Almanya’nın da İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi. 

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, güvenlik nedeniyle konsolosluğunun bugün (1 Şubat) kapalı kalacağı belirtildi. Bugün için planlanan vize ve pasaport randevuları iptal edildi.

Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve "Batılı hedeflere yönelik artan tehdit" gerekçeleriyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı.

Hollanda Başkonsolosluğu aldığı karara ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

"İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu, 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılacaktır."

İNGİLTERE VATANDAŞLARINI "ARTAN TERÖR RİSKİ" NEDENİYLE UYARDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da seyahat uyarısını güncelledi.

İngiliz vatandaşlarının 2022 yılında Türkiye’ye 3 milyon 330 binden fazla ziyaret gerçekleştirdiği ve çoğu ziyaretin sorunsuz geçtiği belirtilen açıklamada, vatandaşların "artan terör riski" nedeniyle dikkatli olmaları ve festival dönemleri de dahil olmak üzere yabancı uyrukluların rağbet ettiği kalabalık yerlerde tetikte olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada “Batılı ülke vatandaşlarının, özellikle büyük şehirlerde, saldırıların hedefi olma veya saldırılara maruz kalma ihtimali bulunmaktadır. Şu anda İstanbul’da kiliselere, sinagoglara, Büyükelçiliklere/Konsolosluklara ve Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere yönelik terör saldırıları tehdidi artmış durumdadır. İstanbul’daki İngiliz Başkonsolosluğu da şu anda önlem olarak halka açık değildir. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalı ve yerel güvenlik yetkililerinin tavsiyelerine uymalarını, medyada çıkan haberleri takip etmelerini ve güncel uyarıları takip etmelerini önermekteyiz” denildi.

İngiltere Başkonsolosluğu geçici olarak ziyarete kapatıldı.

ABD DE VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD Büyükelçiliği tarafından dün yapılan açıklamada da Türkiye’de özellikle Beyoğlu ve Galata olmak üzere Batılı turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerlerde "olası terör saldırısına karşı" vatandaşlar uyarılmıştı.

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emrah arslan
1.02.2023 12:12
ingilizler bir şey görmese kapatmaz.birşeyler tersmi gidicek acaba.ekonomi haricinde  
 
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