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Flaş Flaş Hollanda İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı

Hollanda, İstanbul'daki konsolosluğunun geçici olarak halka kapatıldığını duyurdu. Hollanda makamlarının açıklaması ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından da paylaşıldı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 18:49
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Hollanda geçici olarak İstanbul Konsolosluğunu halka kapattı

Flaş Flaş Hollanda İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı
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Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan paylaşımda bölgedeki olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle kararın alındığı ve vize gibi işlemlerin mümkün olduğunca çevrimiçi olarak devam edeceği belirtildi.

Açıklamada "İsveç, Danimarka ve Hollanda'da sırasıyla Kuran'ın yakıldığı ve yırtıldığı gösteriler, Batı karşıtı duyguları canlandırabilir ve gösteri ile protestolara yol açabilir" denildi.

GEÇİCİ OLARAK HALKA KAPATILMIŞTIR

Açıklamada ayrıca "Başta İstanbul olmak üzere; Batılı hedeflere, diplomatik misyonlara ve ibadet yerlerine yönelik saldırı tehdidi de artmaktadır. Bu tehdit nedeniyle Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak halka kapatılmıştır.

 Başkonsolosluğun konsolosluk hizmetleri şu anda fiziksel olarak gerçekleşmemektedir. İşlemler Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği tarafından dijital ve/veya fiziksel olarak devralınacaktır. Bununla birlikte, başkonsolosluğa e-posta yoluyla ulaşılabilir. 

Şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın elinde bireysel olarak Hollandalı yolculara yönelik bir tehdit olduğuna dair herhangi bir uyarı bulunmamaktadır. Türkiye için seyahat tavsiyelerinin renk kodu sarı ve küçük bir kısmı için ise turuncu ve kırmızıdır" denildi.

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1950
31.01.2023 19:27
Vallahi akp-mhp gitmemek için ülkeye her kötülüğü yapabilir  
 
Muhtar
31.01.2023 19:14
Umarım ülkemizde birşey olmaz.her seçim öncesi ülkemizde provakosyanlar artıyor.bildikleri birşeyler varki kapatmışlar. Genede dikkatli olmak lazım.  
 
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