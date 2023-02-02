İsviçre de konsolosluğunu kapattı. Böylece 6 ülke konsolosluğunu kapatmış oldu

İsviçre Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.



Daha önce; Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere başkonsolosluklarını kapatmıştı.



PIERRE LOTI FRANSIZ LİSESİ DE KAPANNDI

Söz konusu konsolosluklar dışında Pierre Loti Fransız Lisesi, velilere bir bilgilendirme mesajı gönderdi ve okulun terör tehdidine karşı iki gün süreyle kapalı olacağını söyledi. Velilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz.”

FRANSA'DAN TERÖR UYARISI

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu, dün (1 Şubat) yüksek terör saldırısı riski nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarını dikkatli olma çağrısı yaptı. Başkonsolosluk, Beyoğlu’ndaki ibadet yerleri, konsolosluk temsilcilikleri ve turistik yerlere dikkat çekti ve vatandaşlarının bu bölgelerden uzak durmasını istedi.



Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda, güvenlik gerekçesiyle İstanbul’da bulunan başkonsolosluklarını kapatmıştı. Kanada da Türkiye’de terör saldırısı yaşanma ihtimali olduğunun altını çizerek, vatandaşlarına bir bilgilendirme notu göndermişti.