Almanya, İngiltere ve Hollanda başkonsolosluklarının ardından... Pierre Loti Lisesi de ‘güvenlik’ gerekçesiyle kapatıldı

İstanbul'daki Pierre Loti Fransız Lisesi'nin Beyoğlu yerleşkesi güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

Pierre Loti Fransız Lisesi'nin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, terör tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı bildirildi.

Velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Danimarkalı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, İsveç'te bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından başlayan gerilim nedeniyle birçok ülke, Türkiye’deki vatandaşlarını terör saldırısına karşı uyarmıştı.

Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın “güvenlik endişesi” gerekçesiyle İstanbul’da bulunan başkonsolosluklarını kapatmasının ardından Kanada da yakın bir zamanda Türkiye’de terör saldırısı gerçekleştirebilme tehdidi olduğunu açıklayarak vatandaşlarını uyarmıştı.

27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına olası “terör” eylemlerine karşı uyarılarda bulunmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki kiliseler, sinagoglar, büyükelçilikler/konsolosluklar ve diğer yerlere yönelik terör saldırısı tehdidi bulunmaktadır” denilmişti.