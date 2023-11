Almanya'da 72 yıl sonra gelen harika galibiyet

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Karşılaşma öyle bir havada başladı ki, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali'nin oynanacağı stat; Olympiastadion Berlin. Sahada ev sahibi Almanya ve Türkiye sanki erken gelen finali oynadı.

Stadyum 75 bin kapasiteliydi. Doluydu ve yaklaşık yüzde 80’i neredeyse Türk idi. Kiminin iki elinde hem Alman hem Türk bayrağı. Şık bir tablo!

A Milli Takım daha "neredeyiz" diye, etrafına bakıp ambiyansa adapte olmaya çalışırken, oyunun 5. dakikasında golü yedi. Bayern Münih'li Sane’nin asistini Arsenal'li Havertz, filelerle buluşturunca Panzerler 1-0 öne geçti.

Bu golle adeta titreyip kendine gelen Ay yıldızlılar, bu dakikadan sonra öyle bir mücadele etti ki, ben de şaştım! Öyle bir oynadı ki; hem de defalarca dünya şampiyonu olmuş Almanya karşısında, teknik adamları Julian Nagelsmann sanırım neler olacağını anladı, kulübesine girdi bir köşeye sindi. Olanlar da oldu zaten.

Topu istediği gibi kullanmaya ve çevirmeye başlayan kırmızı-beyazlılar top yapmaya ve meşin yuvarlağı enine boyuna iyi kullanıp, rakibe önde pres yapmaya başlayınca, Alman oyuncular sadece kendi sahalarını korumanın derdine düştü.

İlk yarının sonlarına doğru defans arkasına atılan topu, sol bekten fırlayan Ferdi önüne aldı, sonra sağ ayağının yoluna bıraktı ve çok sert vurdu… E.Frankfurt forması giyen kaleci Trapp’ın eline çarpan sert top şahane bir gol oldu be.

Bu golle beraberliği yakalayan Türk Milli Takımı, sanki kendi stadyumuymuş gibi oynadığı maçta, ikinci gol için yine oyunu rakip yarı alana yıkması ve forse etmesi, hem Alman taraftarları hem de Almanya Milli Takımı’nı tedirgin etti diyebilirim. Öyle de oldu.

İlk yarı 45+2’de, son dakikada Juventuslu 18 yaşındaki günün istekli, arzulu isimlerinden Kenan Yıldız, iyi oyununu dört dörtlük bir golle süsleyerek geceye flaş patlattı. Berlin Olympiastadion aydınlandı. Çok zor ve diyagonal pozisyonda öyle vurdu ki meşin yuvarlağa, ancak bu kadar olur. Top köşeden çatala gidince, Vincenzo Montella’nın öğrencileri soyunma odasına deplasmanda 2-1 önde gitti.

*

Enteresandır, iki gurbetçi çocuğu; Almanya Gelsenkirchen’de aynı okula beraber gittiler. Yıllar sonra bu gece, sahadaki her iki takımın kaptan kolluklarını takıp rakip oldular. Almanya’nın takım kaptanı İlkay Gündoğan, Türkiye’nin takım kaptanı Kaan Ayhan. Hayat tesadüfleri sever! Yıllar önce ileride böyle bir şey olacak deseler ‘Hadi oradan be!‘ derdiniz değil mi?

İkinci yarıya da millilerimiz iyi başladı ama yine golü erken yedi. Siyah kırmızı-sarılılar’da Füllkrug, önüne atılan topa yerden iyi vurunca, Altay’ın müdahalesine rağmen golü ve beraberliği buldu.

Bu golün şaşkınlığı üzerinden erken atan Türk Milli Takımı’nda, ikinci yarının başında İsmail’in yerine oyuna giren Salih Özcan, sağ iç kulvarda topla iyi açıda buluşunca, uzak mesafeden sol ayağıyla çok sert vurdu. Top yan direkte patladı.

Almanlar şaşkındı. Gerçekten sanki bir yıl sonra gelecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası Finali'ydi! Çok tempolu bir maçtı. A Milli Takım’ın hatırladığım kadarıyla belki de oynadığı en ciddi ve en iyi hazırlık maçıydı diyebilirim.

Kırmızı beyazlılarda santraforlardan Cenk ve Enes’in, Almanlar'da Musiala ve Türk kökenli E.Can’ın sakat olduğu için olmadığı maç kadroları, bu gece izleyenlere 90 dakikalık keyif verdi.

Defans bloğunda Abdülkerim Bardakçı’nın, bu gece adeta üstüne koya koya çok efor harcadığını ve çok iyi oynadığını da belirtmeden geçmeyeyim. Neredeyse sahada basmadık yer bırakmadı. Aynı Abdülkerim ev sahibinin ceza alanı içerisinde topu içeriye çevirdi, Havertz’in koluna çarpan topa haklı itirazlar gelince, Polonyalı orta hakem Bartosz Frankowski kenar monitörü seyrettikten sonra penaltıyı verdi.

Oyuna ikinci yarı giren Yusuf Sarı da penaltıyı gole çevirince, millilerimiz 3-2 öne geçmesiyle, tribünler bir o kadar daha coştu.

Bu 90 dakikada bana göre çok iyi oynayan bir milli takım seyrettik.

Bu akşam Ermenistan ile deplasmanda 1-1 beraber kalan Galler’in artık grupta bir şansı kalmadı. Bu iyi bir haber çünkü; salı günü gecesi Türkiye son maçında artık iddiası olmayan Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ha bu arada unutmadan; Almanya’yı deplasmanda, hem de ilk kez karşılaştığımız yine özel bir maçta, 1951 yılında 2-1 mağlup etmiştik. Aradan geçen 72 yıl sonra Türkiye’nin, Almanya’yı sahasında bu gece yakışan şık bir oyunla 3-2 mağlup etmesi, bana göre millilerimiz adına Avrupa Şampiyonası öncesi olumlu ve önemli bir sinyaldi!