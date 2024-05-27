Almanya'da düğün konvoyuna polis müdahalesi: “Burada insanların huzurunu kaçıramazsınız”

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da düğün konvoyuna polis müdahalesi: “Burada insanların huzurunu kaçıramazsınız”

Almanya'da düğün konvoyu yapan gruba polis müdahale etmesi sosyal medyada gündem oldu. Araçlara ve sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, polis yetkilileri “Burada insanların huzurunu kaçıramazsınız” şeklinde açıklama yaptı

Almanya'da düğün konvoyu sırasında trafikte huzursuzluk yaratan gruba polis müdahale etti. Olay, ülkenin büyük şehirlerinden birinde gerçekleşti. Konvoydaki araçlar korna çalarak ve yolu kapatarak ilerlerken, polis ekipleri duruma müdahale ederek araçları durdurdu ve sürücülerin ehliyetlerine el koydu.

Polis yetkilileri, düğün konvoylarının trafiği aksatmasına ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Müdahale sırasında yetkililer, “Burada insanların huzurunu kaçıramazsınız” diyerek konvoydaki sürücüleri uyardı.

Son Haberler
Öğretmenden öğrencilerini komik çıkartmalı sınav kağıdı Video
Öğretmenden öğrencilerini komik çıkartmalı sınav kağıdı
Küçük sincabın karahindiba ziyafeti Video
Küçük sincabın karahindiba ziyafeti
Saçlarıyla kendine sütyen ören kadın sosyal medyada gündem oldu Video
Saçlarıyla kendine sütyen ören kadın sosyal medyada gündem oldu
Şili'de futbol takımından Gazze'ye duygusal destek Video
Şili'de futbol takımından Gazze'ye duygusal destek
Türk mutfağı turistlerin yine aklını aldı Video
Türk mutfağı turistlerin yine aklını aldı
Netanyahu'dan saldırıyla ilgili skandal savunma. Onlarca Filistinli yanarak can vermişti Dünya
Netanyahu'dan saldırıyla ilgili skandal savunma. Onlarca Filistinli yanarak can vermişti