Almanya'da düğün konvoyuna polis müdahalesi: “Burada insanların huzurunu kaçıramazsınız”

Almanya'da düğün konvoyu sırasında trafikte huzursuzluk yaratan gruba polis müdahale etti. Olay, ülkenin büyük şehirlerinden birinde gerçekleşti. Konvoydaki araçlar korna çalarak ve yolu kapatarak ilerlerken, polis ekipleri duruma müdahale ederek araçları durdurdu ve sürücülerin ehliyetlerine el koydu.

Polis yetkilileri, düğün konvoylarının trafiği aksatmasına ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Müdahale sırasında yetkililer, “Burada insanların huzurunu kaçıramazsınız” diyerek konvoydaki sürücüleri uyardı.