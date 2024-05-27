Çocuklara trafik eğitim parkurunda güldüren alkol similasyonu

Kaynak: İHA
Çocuklara trafik eğitim parkurunda güldüren alkol similasyonu

Bartın'da jandarma trafik ekipleri, kurdukları eğitim parkurunda çocuklara trafik kurallarını öğretirken, veliler alkol simülasyon gözlüğü ile topa vurmaya çalıştı. Velilerin bu anları, hem aileleri hem de çocukları güldürdü.

Bartın'da jandarma trafik ekiplerinin düzenlediği etkinlikte, çocuklar ve veliler eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar için kurulan eğitim parkurunda trafik kuralları uygulamalı olarak gösterilirken, velilere alkol simülasyon gözlüğü ile topa vurmaları istendi.

Jandarma trafik ekipleri tarafından kurulan parkurda çocuklar, yaya geçidi kullanma, trafik ışıklarına dikkat etme gibi temel trafik kurallarını eğlenceli ve öğretici bir şekilde öğrendiler. Çocukların parkurda gösterdiği çaba ve öğrenme istekleri, etkinliğin amacına ulaştığını gösterdi.

Veliler ise alkol simülasyon gözlüğü takarak topa vurmaya çalıştı. Bu gözlükler, alkol alımının neden olduğu görme bozukluklarını simüle ederek, kişilerin alkol etkisi altındayken yaşadıkları zorlukları deneyimlemelerini sağlıyor. Velilerin topa vurma çabaları sırasında ortaya çıkan komik anlar, etkinliğin neşeli geçmesini sağladı. Hem çocuklar hem de veliler, bu eğlenceli deneyim karşısında kahkahalara boğuldu.

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