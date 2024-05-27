Türk mutfağı turistlerin yine aklını aldı

Kaynak: İHA
Türk mutfağı turistlerin yine aklını aldı

Kapadokya'da Türk Mutfağı Haftası'nın son gününde turistlere yöresel ürünler ikram edildi. Uçhisar Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte turistler, gözleme ve diğer yöresel lezzetlerin tadını çıkardı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerin son gününde, Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler, yöresel lezzetlerle buluşturuldu. Kapadokya'nın önemli turistik noktalarından biri olan Uçhisar Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, büyük ilgi gördü.

Etkinliğe, Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep ve davetliler katıldı. Uçhisar Kalesi'nde kurulan stantlarda yapılan gözlemeler ve çeşitli yöresel ürünler, turistlere ikram edildi. Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Uçhisar Kalesi'nde yöresel ürünlerimizi turistlere ikram ediyoruz. Turistler bu ikramdan çok memnun oldular” dedi.

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