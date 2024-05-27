Şili'de futbol takımından Gazze'ye duygusal destek

Şili'de bir futbol takımı, Gazze'de İsrail'in katliamında hayatını kaybeden çocukları anmak ve yaşanan trajediye dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir protesto gerçekleştirdi. Sahaya çıktıklarında, futbolcular sembolik olarak Gazze'de katledilen çocukların ellerinden tutmuş, eşofmanlarını üzerlerine örtmüş ve ellerini omuzlarına koymuş gibi hareket etti.

Bu duygusal ve etkileyici protesto, izleyiciler ve futbol camiası tarafından büyük takdirle karşılandı. Şili'deki bu futbol takımının bu hareketi, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşı bir duruş sergiledi ve dünyaya güçlü bir mesaj verdi.

Futbolcuların, sahaya çıkarken yanlarında fiziksel olarak çocuklar olmasa da, onları temsilen gerçekleştirdikleri bu sembolik davranış, izleyenlerde derin bir etki bıraktı. Gazze'de yaşanan trajediyi ve oradaki çocukların acılarını gözler önüne sermek amacıyla yapılan bu protesto, birçok insanın dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.