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Almanya’dan Rusya’ya sert tepki

Almanya, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planlarını eleştirdi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:36
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Almanya’dan Rusya’ya nükleer plan tepkisi

Almanya’dan Rusya’ya sert tepki
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın açıklamasını bir başka nükleer gözdağı girişimi olarak görüyoruz ve bu söylemi sorumsuzca buluyoruz ve açıkça reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sasse, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği kararlı desteği sürdürme sözü verdi.

Sasse ayrıca Almanya'da görev yapan 30 Rus diplomatın yakında sınır dışı edileceğine dair Alman basınında çıkan bir haberi "Böyle bir önlem şu anda planlanmıyor." diyerek yalanladı.

İSRAİL'DE TIRMANAN TARTIŞMALARDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, İsrail'de yargı reformu konusunda tırmanan tartışmalardan duydukları endişeyi dile getirerek İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un etkileyici çağrılarının çok ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Hebestreit, "İsrail'in yakın dostları olarak, doğal olarak bir devletin iç işlerine karışmıyoruz ve yine doğal olarak İsrail'de son günlerde ve özellikle de son saatlerde yaşananlara endişeyle bakıyoruz." dedi. (AA)

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