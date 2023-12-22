Ali Yerlikaya'nın yaptığı operasyonlarla kime mesaj verildiğini Serpil Yılmaz açıkladı

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Ali Yerlikaya'nın yaptığı operasyonlarla kime mesaj verildiğini Serpil Yılmaz açıkladı
Gazeteci Serpil Yılmaz, Ali Yerlikaya’nın her gün yaptığı operasyonlarla bir mesaj verildiğini ve bu mesajın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın New York Times gazetesindeki 7 Ekim Hamas saldırısını inceleyen habere verdiği yanıtta gizli olduğunu yazdı.

New York Times gazetesinde çıkan ve 7 Ekim Hamas saldırısını inceleyen habere Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verdiği cevap gündem oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in X hesabından yeniden paylaştığı açıklamada, “Türkiye’nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin yanıltıcı bilgiler içermekte ve gerçekleri çarpıtmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi birçok düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından izlenen Türk finansal sistemi, ulusal mevzuatla ve uluslararası yükümlülüklerle tam uyumlu bir şekilde faaliyet göstermektedir. Türkiye terörizmin finansmanı ile mücadele etmekte kararlıdır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm müttefiklerimizle yakın çalışmaya devam edecektir” ifadeleri kullandı.

Konuyu köşe yazısına taşıyan gazeteci Serpil Yılmaz, Ali Yerlikaya’nın her gün yaptığı çarpıcı operasyonlarla mesaj verildiği ve mesajın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın New York Times makalesine cevap verdiği açıklamada saklı olduğunu yazdı.

Serpil Yılmaz köşe yazısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sanki 22 yıllık AKP iktidarının bakanı değilmiş gibi her gün onlarca operasyon yaparken, kimlere mesaj veriliyor? Yanıtı bu cümlelerde saklı olsa gerek… ifadelerini kullandı.

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